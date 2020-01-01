الأنفوشى للموسيقى العربية تتألق فى قصر ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم برنامج "إبداعات فنون الصيف" على المسرح المكشوف بقصر ثقافة مطروح.واستقبل فرع ثقافة مطروح، فى ليلته الثالثة مساء اليوم، فرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيونى.وقدمت الفرقة باقه متنوعة من أجمل أغانى زمن الفن الجميل التى أمتعت جمهور الحاضرين، منها باقة متنوعة من أروع المقطوعات الموسيقية والغنائية للفنان محمد عبد الوهاب والفنان محمد فوزى كما قدم زياد محمد أغنية عنابى، وقدمت نرمين محمود أغنية أنساك دا كلام، وقدم عماد محمود أغنية عدوية، وقدمت شيرين السيد أغنية لما راح الصبر منه، وقدم محمد مصطفى أغنية يا أهل المحبة.