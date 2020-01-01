بنك الكويت يجمد أموال إيراني متهم في «شبكة فؤاد»

طلب بنك الكويت المركزي من جميع البنوك الكويتية والأجنبية التحفظ على أموال الإيراني (ف. ص) المتهم الرئيس في "شبكة فؤاد" التي تم ضبطها أخيرًا بتهمة غسل الأموال.وقالت مصادر كويتية، اليوم، إن البنك المركزي طلب من جميع البنوك العاملة في الكويت التحفظ على حسابات المتهم الإيراني الشخصية وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلًا مع تجميد الأموال، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.وطلب البنك المركزي من البنوك منع المتهم الإيراني أو من يوكله أو من ينوب عنه أو من يمثله من التصرف في الحسابات أو إدارتها، بناء على طلب النائب العام المستشار بالدولة، ضرار العسعوسي.يأتي ذلك ضمن بحث البنك المركزي عن تعاملات مشبوهة لحسابات وتعاملات 4 شخصيات، منها المتهم الإيراني، إضافة إلى 3 كويتيين، يتردد أن لديهم علاقة مع "شبكة فؤاد.وأكد بنك الكويت الوطني، في وقت سابق اليوم، أنه يتبع سياسات وإجراءات صارمة بشأن قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ردا على الشائعات عن معاملات مالية مشبوهة تمت عن طريق "الوطني– لندن"، أحد مجموعة البنك، مؤكدا أن هذا البنك وإن كان ضمن المجموعة، إلا أنه بنك ذو كيان مستقل وليس فرعًا لها، ما يجعله يخضع للتعليمات والقواعد الرقابية الصادرة عن السلطات الرقابية المحلية في بريطانيا.