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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا: تعديل قانون المنح والإجازات يعالج العديد من الثغرات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:35 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تحدث الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن صدور قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، طبقًا لما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

وأكد أن أبرز 6 أحكام بالقانون تعكس التطور فى مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم، وتشمل أهم بنوده التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة الأنواع، بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج، أو أي نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية، وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات.

وأشار إلى اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على كافة العاملين بالدولة أيًا كانت طريقة شغلهم لوظائف (تعيين – تعاقد)، وأيضًا تطبيق القانون على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة، علاوةً على تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث، وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الأجازة الدراسية.

وأضاف أن السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى، هي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق وذلك كله وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأيضًا إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم "جمهورية مصر العربية" و"الجامعة الموفدة" عند نشر أبحاث جهة الابتعاث، لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث.

الجدير بالذكر أن جامعة طنطا قد حصلت على المركز الأول فى عدد من البعثات، حيث حصل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على 20 بعثة، طبقًا للقائمة التى أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حول نتيجة خطة البعثات للعام الثالث 20192020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية "إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير".

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