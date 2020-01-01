محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي «الإمبراطور»

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل «الإمبراطور» الذي يحمل السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بسبب رفض الورثة قيام المشروع، مضيفا أنه «حاليًا هو في مرحلة التفاوض معهم، واستبدل الإمبراطور بمسلسل يحمل اسم موسى».ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية صورة كتب عليها موسي باللون الأحمر، وعلق عليها قائلاً: «تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرسي».