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توك شو

«الآثار» تحسم الجدل: مقابر المماليك لم تُمس

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:30 م
مقابر المماليك
مقابر المماليك
سناء إسماعيل
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قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، إن ما يتم هدمه ليست المقابر الأثرية المسجلة في إعداد الآثار بجبانة المماليك، حيث إن تلك الآثار تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وتم تطويرها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية "ten": "جبانة المماليك تعرف باسم القرافة الشرقية أو الخلفاء، وكانت تمتد من قلعة صلاح الدين حتى قبة منصور أبوسعيد في الشرق، ما بين طريق صلاح سالم وطريق النصر، وبدأ تعميرها في النصف الأول من القرن الـ14 الميلادي، وبها مجموعة آثار من عصر المماليك والشراكسة وأسرة محمد علي، ومسجلة في الآثار الإسلامية ولم يمس أي أثر منها".

وأوضح أن الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هدم آثار المماليك خاطئة، مؤكدًا أن ما تم هدمه هي أحواش ومقابر حديثة تم بناؤها في القرن الماضي، وهي ملكيات خاصة ولا ولاية لوزارة الآثار عليها.

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