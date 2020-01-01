التخطيط: يمكن للمواطنين متابعة معدلات تنفيذ المشروعات عبر تطبيق «شارك»

قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة الخطة، إنه جارى العمل على تنفيذ 123 مشروعًا تنمويًا بمختلف محافظات الجمهورية، منها 357 مشروعا تم الانتهاء منها بالكامل وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن البيانات التفصيلية للمشروعات تمت إتاحتها على التطبيق الإلكتروني "شارك" بما يمكن المواطنين من متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها.وأضاف "حلمي" فى تصريح لـ"الدستور"، أن وزارة التخطيط، تجري تحديثا دوريا لقاعدة بيانات المشروعات التنموية على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة دقيقة إلكترونية لمعدلات التنفيذ والإنفاق المالي السنوي على تلك المشروعات قياسًا على المعدلات المستهدفة، وفق عدد من مؤشرات قياس الأداء والتى تبلغ 250 مؤشرا.