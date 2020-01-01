رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 يوليه 2020 الموافق 30 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تدريب «مصر السلام» على متابعة انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:16 م
مؤسسة السلام للتنمية
مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان
محمد الشريف
طباعة
واصل المرصد الدائم للمتابعة المحلية والدولية للانتخابات، الذي دشّنته مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان منذ أيام، سلسلة من التدريبات المختلفة لفريق عمل المرصد المنتشرين في أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك في إطار استعدادات المؤسسة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها داخل مصر خلال يومي 11 و12 أغسطس المقبلين.

وعقدت المؤسسة تدريبًا لفريقها بمحافظة الإسكندرية على أسس متابعة الانتخابات، في إطار الاستعداد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.

شمل التدريب التعريف بماهية متابعة الانتخابات، والتأكيد على حقوق وواجبات المتابع المحلي الحاصل على تصريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك التعرف على قواعد مدونة السلوك الانتخابي، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

أشار أحمد فوقي، رئيس المؤسسة إلى أن هناك مجموعة من التدريبات تُجرى "أونلاين" وأخرى في حضور المتابعين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مؤكدًا مواصلة التدريبات حتى يكون هناك التزام كامل من المتابعين بمعايير المتابعة الدولية ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على معايير السلامة والتباعد الاجتماعي خلال عملية المتابعة للوقاية من كورونا.

كما لفت رئيس مؤسسة مصر السلام إلى أن متابعة الانتخابات تُساهم في الالتزام بالمعايير الدولية لعملية الاقتراع وفقا لمبدأي النزاهة والحرية، مؤكدًا حرص المؤسسة على تأهيل كوادر شبابية قادرة على المتابعة الميدانية باحترافية.
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام
تدريب «مصر السلام

موضوعات متعلقة

بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

السيسى وترامب يبحثان مستجدات القضية الليبية هاتفيا

محمد رمضان يعلن تأجيل مسلسل أحمد زكي «الإمبراطور»

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

هاشتاج «كلنا الجيش المصري» الثالث عالميًا

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 50 وفاة و627 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

نجم الساعة

هل هاني شاكر مغرور؟.. لهذه الأسباب.. اتهموه بالغرور في شبابه

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

موعد عيد الأضحى فى السعودية 1441

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

وفاة حامد أبوأحمد من أوائل مترجمي الأدب الإسباني

الآثار: تكليف إيمان زيدان بالإشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة

صدور كتاب «تاريخ المرأة فى المشرق العربى القديم»

عاطف أبوسيف: الثقافة السياج الحامي لهويتنا الفلسطينية