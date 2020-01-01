تدريب «مصر السلام» على متابعة انتخابات الشيوخ بالإسكندرية

واصل المرصد الدائم للمتابعة المحلية والدولية للانتخابات، الذي دشّنته مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان منذ أيام، سلسلة من التدريبات المختلفة لفريق عمل المرصد المنتشرين في أنحاء الجمهورية.جاء ذلك في إطار استعدادات المؤسسة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها داخل مصر خلال يومي 11 و12 أغسطس المقبلين.وعقدت المؤسسة تدريبًا لفريقها بمحافظة الإسكندرية على أسس متابعة الانتخابات، في إطار الاستعداد لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا.شمل التدريب التعريف بماهية متابعة الانتخابات، والتأكيد على حقوق وواجبات المتابع المحلي الحاصل على تصريح متابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك التعرف على قواعد مدونة السلوك الانتخابي، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.أشار أحمد فوقي، رئيس المؤسسة إلى أن هناك مجموعة من التدريبات تُجرى "أونلاين" وأخرى في حضور المتابعين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، مؤكدًا مواصلة التدريبات حتى يكون هناك التزام كامل من المتابعين بمعايير المتابعة الدولية ووفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مع التأكيد على معايير السلامة والتباعد الاجتماعي خلال عملية المتابعة للوقاية من كورونا.كما لفت رئيس مؤسسة مصر السلام إلى أن متابعة الانتخابات تُساهم في الالتزام بالمعايير الدولية لعملية الاقتراع وفقا لمبدأي النزاهة والحرية، مؤكدًا حرص المؤسسة على تأهيل كوادر شبابية قادرة على المتابعة الميدانية باحترافية.