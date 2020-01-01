اقتراب إصابات كورونا في أمريكا لـ4 ملايين

قالت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و794 ألفا و355 شخصا على الأقل.وأضافت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية اليوم - أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 140 ألفا و716 شخصا.وسجلت (جونز هوبكنز) اليوم 21 ألفا و95 حالة إصابة جديدة و182 وفاة داخل الولايات المتحدة.