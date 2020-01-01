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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين اللواء محمد أحمد مرسى وزيرًا للإنتاج الحربى

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 400 لسنة 2020 بتعيين المهندس أحمد محمد مرسى خلف الله، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي، والذي وافق مجلس النواب علي تعيينه.

وأدى اللواء مهندس محمد أحمد مرسى صباح، الأحد، حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزيراً للدولة للإنتاج الحربى، خلفا للفريق الراحل محمد العصار، والذى وافته المنية فى 6 يوليو الماضى.

وشغل المهندس محمد أحمد مرسى، منصب مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ومساعدا لوزير الدفاع، كما عمل مديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، قبل أن يترقى لمنصب مساعد وزير الدفاع، ثم مديرا عاما للهيئة العربية للتصنيع.

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