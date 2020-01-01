قطاع المحميات يوضح كيف استعادة السياحة البيئية نشاطها

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة إن دور المحميات الطبيعية فى استعادة الدور البنّاء للسياحة فى مصر داخليًا وخارجيًا كخطوة أولى لمساعدة قطاع السياحة على التعافى بعد أزمة كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، وتخفيف العبء لاستعادة السياحة إلى مصر.أضاف رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، لـ"الدستور" أنه تم تخفيف رسوم المحميات أو القيم إلى نسبة 50% بداية من أبريل 2021 حتى يتم التأكد من سلامة الوضع الأمن في ظل الأزمة الراهنة، وذلك بالنسبة لكل من وزارة البيئة ووزارة السياحة ووزارة الطيران المدنى وكل أجهزة الدولة قد عملت على تنفيذ تلك الخطة لمساعدة قطاع السياحة على التعافي مرة أخرى.وأشار سالم إلى أنه على الرغم من تخفيض قيم رسوم الزيارة بنسبة 50% إلاّ أن الدخل المتطلّب لتشغيل المحميات الطبيعية لن يضر من ذلك الأمر، فقد تحتوي مصر على أكثر من 30 محمية طبيعية، لكن ليست جميعها بها استخدامات بشرية، ومن أشهر المحميات الطبيعية ذات الكثافة الأكبر فى الاستخدام البشرى محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومحافظة القاهرة.وتابع أنه بدأ المحافظات الثلاثة بدأت في استقبال السياح من الخارج خلال الفترة الماضية، وهناك مؤشرات جيدة باستعادة قطاع السياحة نشاطه فى أسرع وقت، لذلك فقد تمثل محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر أهمية كبيرة فى جذب السياح والعمل على مساعدة قطاع السياحة من الدخل المكتسب من سواء برًا أو بحرًا، كما أن الدولة بدأت بهاتين المحافظتين نظرًا لقلة عدد الإصابات بها كنوع من التدابير الاحترازية فى الحفاظ على السياح والسياحة.وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في تصريح اليوم أنه سيتم تخفيض رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50% على جميع رحلات الأفراد وكذلك رحلات اللنشات اليومية علاوة على أرجاء تطبيق قرار الإدارة البيئية بالمحميات ذاتها وقد تم ذلك بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية وتم تعميمه على الغرف المعنية وأعضائها كافة.