وزير الإنتاج الحربي: «العصار» دعم الصناعة الوطنية وأسعى لتعميقها

وأضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الفريق العصار ساهم في نهضة وتقدم الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، وجيل كبير من المهندسين تتلمذوا علي يديه.وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعى إلى تعميق وزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا: "لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في التصنيع العسكري".