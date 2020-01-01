وزير الإنتاج الحربي: «العصار» دعم الصناعة الوطنية وأسعى لتعميقها
الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:06 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
وجه اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، تحية تقدير وإجلال لروح الفريق محمد العصار، قائلا: إنه كان له دور وطني كبير أثناء قيادته الوزارة.
وأضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الفريق العصار ساهم في نهضة وتقدم الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، وجيل كبير من المهندسين تتلمذوا علي يديه.
وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعى إلى تعميق وزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا: "لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في التصنيع العسكري".
وأضاف مرسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن الفريق العصار ساهم في نهضة وتقدم الوزارة ودعم الصناعة الوطنية، وجيل كبير من المهندسين تتلمذوا علي يديه.
وعن خططه بالوزارة، قال إنه يسعى إلى تعميق وزيادة التصنيع المحلي بالتعاون مع جميع الجهات بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص أو شركات قطاع الأعمال، مضيفًا: "لن نجري فقط للأمام، بل سنقفز للأمام في التصنيع العسكري".