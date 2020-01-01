خبير اقتصادي: اجتماع مدبولي برئيس البورصة يعكس اهتمام الدولة بها

قال الدكتور سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم، يعكس اهتمام الدولة المصرية بالبورصة كمصدر لتمويل الشركات ودخول الاستثمارات المصرية والأجنبية.وأضاف "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن البورصة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري باعتبارها مرآة له.وأشار إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم اتخاذها في لقاء رئيس الوزراء برئيس البورصة، خاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي من أهمها إجراءات تخفيض ضريبة الدمغة إلى نصف في الألف.