«شباب الأحزاب»: موقف مصر ثابت تجاه أشقائها العرب

تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار مجلس النواب المصري الصادر خلال جلسة اليوم، بدعم تحركات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لحفظ الأمن القومي المصري ومجابهة التهديدات المتصاعدة للأمن القومي المصري والليبي، جراء تحركات الدول التي ترعى وتدعم المليشيات الإرهابية وتهدد الأمن والسلم في المنطقة.وثمّنت التنسيقية تحركات القيادة السياسية الحكيمة في هذا الصدد وتثني على بيان مجلس النواب المصري، مؤكدة دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب، لاسيّما بعد تفويض ممثلي القبائل الليبية والجيش الوطني الليبي، وطلب مجلس النواب الليبي، الجهة الشرعية الممثلة للشعب الليبي- للقوات المسلحة المصرية في حفظ الأمن القومي الليبي، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.