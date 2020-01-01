«شباب العمال» يؤيد قرار إرسال قوات مسلحة في مهام خارج البلاد

أكد عبد العزيز سمير نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال تأييده لقرار مجلس النواب الصادر، الإثنين، بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية.ووصف عبد العزيز تلك الجلسة بالتاريخيّة، مؤكدًا أن مصر بكل مؤسساتها وأحزابها ونقاباتها العمالية والمهنية تقف على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة وهى تحمى الوطن وتدافع عن الأمن القومي المصرى والعربى.وأعرب عن ثقته فى قدرة قواتنا المسلحة على القيام بكل المهام الموكولة إليها وأن قواتنا المسلحة هي بمثابة الحصن والسند ودرع الأمة الواقى وسيفها البتار، والحامية للأمن القومى المصري والعربي.أشار نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إلى التزام مجلس النواب بالقواعد الدستورية فى جلسته اليوم، مؤكدًا أن موافقته على إرسال عناصر من قواتنا المسلحة فى مهام قتالية خارج الوطن هو بمثابة رخصة دستورية وقانونية لقواتنا المسلحة وقائدها الأعلى، لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.