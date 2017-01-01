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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الآن.. حقيقة تسريب الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة 2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:06 م
الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،
نورهان عبدالرحمن
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ننشر حقيقة تسريب الجبر والهندسة الفراغية حيث نفى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، صحّة ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكتروني لأسئلة امتحان، يزعمون أنها خاصة بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، المقرر أن يؤديه طلاب الشهادة الثانوية (شعبة علمي رياضة)، صباح غدٍ في آخر امتحانات العام الدراسي 2019-2020.

حقيقة تسريب الجبر والهندسة الفراغية


وقال حجازي إنه لا صحّة لكل ما يتردد عبر صفحات التواصل من تسريب لأسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، قائلًا: «مستحيل»، مشددًا على أن لجان مكافحة الغش الإلكتروني ترصد الصفحات الداعية للغش وتحديد المترددين عليها، لافتًا إلى أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة.

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ويؤدي طلاب الثانوية العامة غدًا طلاب شعبة علمي رياضة آخر امتحاناتهم في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات(الكيمياء والفيزياء)، وذلك في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، ويوم الخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).

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