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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء نادي لريادة الأعمال بجامعة طنطا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:50 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن إنشاء نادي ريادة الأعمال بالجامعة بمركز المشروعات والابتكارات ممول من أكاديمية البحث العلمي بميزانية سنوية قدرها 250 ألف جنيه، فى إطار حرص جامعة طنطا بقيادة الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا على تعزيز نشر ثقافة ريادة الأعمال لطلاب الجامعة، والسادة أعضاء هيئة التدريس بهدف تناول الاتجاهات الحديثة في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف "عكاشة" أن النادى سيعمل على بناء قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأفكار من منتسبي الجامعة وأصحاب الشركات الناشئة مع المستثمرين وحاضنات الأعمال لتوفير فرص تمويل وتدريب متخصصة، والعمل على تحويل كل المبتكر إلى رائد أعمال، وكيفية الاستثمار الأولي في المشاريع الريادية الواعدة لإطلاقها وتسهيل دخول السوق لخدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد القومى وموارد الدولة المصرية، علاوة على تطوير برامج التدريب داخل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وكذلك بعض المؤسسات فى البيئة المحيطة لأغراض التطوير المهني والشخصي للأفراد.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، أن نادى ريادة الأعمال بالجامعة ستكون مهمته الرئيسية تشجيع التفكير الريادي والنشاط، والمعرفة التجارية، والوعي التجاري وغرس الثقة لدى الطلاب، وتشجيع وبناء زخم ريادي بين المجتمع الطلابي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبدالفتاح زلط مدير مركز المشروعات والابتكارات ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة طنطا أن أحد أهم أهداف نادى ريادة الأعمال يتمثل فى إنشاء أسرة طلابية لريادة الأعمال، وعقد مسابقات طلابية بغرض عرض أفكار الطلاب فى مشروعات تنافسية لريادة الأعمال.. مضيفًا أنه سيتم إنشاء منصة على موقع الجامعة لاستقبال التحديات من الشركاء الرئيسيين على أن يعرض على نفس المنصة مخرجات البحث العلمى القابلة للتطبيق.

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