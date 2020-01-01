«عمال مصر» يساند البرلمان في تفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة واتحاداته المحلية على تأييده لقرار مجلس النواب، الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.وذكر الاتحاد العام، برئاسة جبالي المراغي أن هذا الإجراء البرلماني جاء بطلب مجلس الدفاع من مجلس النواب أن يوافق على إرسال قوات خارج مصر لحماية الأمن القومي يعد احترامًا للدستور والقانون، وهو ما يثمنه ويؤيده الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج.صرح بذلك الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان في تصريح له اليوم الإثنين.أكد الأمين العام دعم عمال مصر والبالغ عددهم أكثر من 25 مليون عامل في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات للثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي مؤخرًا تجاه الأزمة الليبية، ومنها أنه "لا لحكومة المليشيات الإرهابية، ولا للتدخل الخارجي في شئون ليبيا، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشرعية ممثلة في الجيش الوطني ومجلس النواب، ووحدة الشعب والأرض، وبناء المؤسسات الليبية، وتوجيه رسالة تحذيرية من على أرض الواقع للميليشيات الإرهابية ومن يدعمها بأن الجيش المصري قوي وقادر على الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وأنه جاهز للتدخل بمقتضى الشرعية الدولية دفاعا عن أمننا القومي".وباسم عمال مصر، وجه وهب الله رسالة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة مفادها المساندة الكاملة والتفويض في اتخاذ ما يرونه مناسبًا للحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج، وعلى كافة الحدود، موضّحًا على وحدة الصف العمالي خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة لمواجهة كل من يهدد الأمن القومي في الداخل والخارج، داعيًا المنظمات العمالية حول العالم بالوقوف ومساندة مصر في معاركها ضد الإرهاب الذي يعرقل التنمية، وينشر الفوضى في المنطقة العربية العالم.