عماد أديب: الاختلاف وقت الحرب «خيانة»

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الاختلاف وقت الحرب خيانة، فالدولة تدافع عن مقدرات الشعب المصري وعن الأمن القومي المصري.وأضاف عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on"، أن البرلمان المصري دون أي مجاملة كان برلمان كل المصريين، وتصدى لخطر وجود يهدد مصالح مصر.وأردف: "الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مسئولية تاريخية، أشفق عليه فيها، لأنه أمام قرار كبير جدًّا فيما يتعلق بتدخل القوات المسلحة عبر الحدود الغربية".وتابع: "العسكريون أكثر من يقدرون أهوال الحرب، ويحاولون دائمًا تجنب ذلك حتى استنفاذ كافة الوسائل الدبلوماسية والسرية لتجنبه، والرئيس السيسي أعد العدة، ومشى على كل الخطوات الممكنة بمبادرات وحوارات واتصالات مع زعماء العالم".وأوضح أنه لا يمكن الوثوق في أي قوى دولية اليوم، والثقة فى البرلمان والشعب، فالعالم في عالم سيولة ورئيس أمريكي غارق فى انتخابات الرئاسة، وأوروبا منقسمة على نفسها، وروسيا تاجر شاطر.