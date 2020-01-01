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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد» يفوض السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:44 م
بهاء الدين أبو شقة
بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن مجلس النواب اجتمع في جلسة تاريخية وطنية اليوم، طبقا لنص المادة 152 من الدستور، والتي تنظم إرسال قوات مسلحة إلى خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة مجلس النواب.

وخلال كلمته بالبرلمان للتعبير عن موقف ورأي حزب الوفد، أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة دعم "بيت الأمة" للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرية، وعقب: "باسمى وباسم كافة قيادات وأعضاء حزب الوفد نعلن من تحت قبة البرلمان التى يمثل فيها أعضاء مجلس النواب الشعب دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا في حماية الأمن القومي المصري والليبي الذي جاء بناء على طلب البرلمان الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي".

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، أن الحزب أعلن خلال عقده مؤتمرا يوم ١١ يونيو الماضي، عن سياسة الحزب بأنه طيلة تاريخة كان يقف إلى جوار الدولة المصرية ولا يقبل بأي صورة من الصور المساس بالدولة أو القوات المسلحة الوطنية أو الشرطة الوطنية المصرية.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أنه أرسل برقية تتضمن تأييد حزب الوفد وتفويضه للرئيس السيسي باتخاذ ما يراه من إجراءات لحماية الأمن الوطنى المصري والليبي، وقال إن الشعب لا ينسى المواقف الوطنية للجيش المصري عندما انحاز إلى إرادة الشعب في عام ٢٠١١م، وفي ثورة ٣٠ يونيو وحمى مصر من أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة، وأعلن أنه أرسل باسم حزب الوفد برقية للرئيس السيسي في نهاية المؤتمر يفوضه ويؤيده فيما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، كما أرسل صورة من القرار والبرقية إلى سفارات العالم في القاهرة، وانتهى إلى أن حزب الوفد عند شعاره في ثورة 1919 "نموت نموت.. وتحيا مصر".

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