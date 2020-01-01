السعودية والمغرب يبحثان «هاتفيا» العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، العلاقات الثنائية بين البلدين.كما بحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، سبل تعزيز العلاقات؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.