لبنان يسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 2905 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 41 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.وذكرت الوزارة، أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 3471 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.