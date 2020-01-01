وزيرا خارجية السعودية والأردن يبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية السعوي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.واستعرض الوزيران، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.