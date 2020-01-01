الحكومة اللبنانية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو

بعث رئيس الحكومة اللبنانية، الدكتور حسّان دياب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو.وذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني، مساء الإثنين، أن دياب تمنى للدولة المصرية تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما أكد، في البرقية، عمق روابط الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين.وأضاف البيان أن دياب بعث برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.