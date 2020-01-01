نسرين فؤاد تكتب: "ترزي السلطان"

فى القصص القديمة فى الأزمنة البعيدة، يُحكى أن أحد الملوك المتغطرسين، كان شديد الولع بنفسه والافتتان بملكه، أقنعه الترزي الخاص به، أن يصنع له رداءً قماشيًّا من نوع خاص، ولن يتمكن من رؤيته سوى من يحب الملك بصدق! أُعجب الملك بالفكرة ليكتشف بها مدى شعبيته ومدى حب الناس له.انتهى الأمر أن خرج الملك "عاريًا" أمام الجميع، وهو يعتقد أنه في كامل حشمته وهيئته، صمت كل من يراه ليتجنب العقاب والقتل وظل الملك عاريًا لا يغطي جسده غير اعتقاده بأنه بالفعل يرتديها.تذكرت تلك القصة التي مرت على مسامعي في أيام الطفولة وأنا أتابع هذا الأرعن الذي ترك كل شيء وتفرغ فقط للتدخل فيما لا يعنيه، أضحك من كل قلبي وأنا أرى وأسمع كلمات سيادة الرئيس وهو يحذر بكل حزم وصرامة من يفكر في تجاوز الخط الأحمر الذي حدده هو بنفسه.أتخيل وقتها هذا الأحمق وهو يشبه ذاك الملك المغرور الذي أقنعه الترزي بالخروج عاريًا بدون ملابس.مصر تمثل له كل العالم، يستيقظ كل صباح مهمومًا مشغولًا في محاولاته الفاشلة المضحكة للنيل منها، بينما تتابع مصر رئيسًا يستيقظ فجرًا "واثق الخطوة يمشي ملكًا".لا يمر صباح دون افتتاح مشروع ودون كشف الستار عن تحقيق حلم كان يشبه المستحيل، بينما تجري المحاولات شمالًا وغربًا وجنوبًا لعرقلة تلك الخطوات، نجده يخطو بخطوات أوسع لها صوت يشبه دانات المدافع تنزل في قلوب أعدائنا بالرعب والدهشة.إنها مصر يا سادة برئيسها ورجالها وشعبها، مصر التي كلما ظن حاقد أنها تئن وتتألم تخرج للعالم كله معلنة وقوفها بجانب شعوب أخرى لنصرتها وحمايتها.فعلها الرئيس وأزاح بقبضته القوية "ترزي السلطان"، ونظر بكل قوة في وجه المتغطرس الأحمق ليخبره أمام كل العالم،أنه أحمق عارٍ بلا ملابس خدعه ترزي مجنون.