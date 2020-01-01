نسرين فؤاد تكتب: "ترزي السلطان"

نسرين فؤاد تكتب: "ترزي السلطان"
الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:36 م
فى القصص القديمة فى الأزمنة البعيدة، يُحكى أن أحد الملوك المتغطرسين، كان شديد الولع بنفسه والافتتان بملكه، أقنعه الترزي الخاص به، أن يصنع له رداءً قماشيًّا من نوع خاص، ولن يتمكن من رؤيته سوى من يحب الملك بصدق! أُعجب الملك بالفكرة ليكتشف بها مدى شعبيته ومدى حب الناس له.
انتهى الأمر أن خرج الملك "عاريًا" أمام الجميع، وهو يعتقد أنه في كامل حشمته وهيئته، صمت كل من يراه ليتجنب العقاب والقتل وظل الملك عاريًا لا يغطي جسده غير اعتقاده بأنه بالفعل يرتديها.
تذكرت تلك القصة التي مرت على مسامعي في أيام الطفولة وأنا أتابع هذا الأرعن الذي ترك كل شيء وتفرغ فقط للتدخل فيما لا يعنيه، أضحك من كل قلبي وأنا أرى وأسمع كلمات سيادة الرئيس وهو يحذر بكل حزم وصرامة من يفكر في تجاوز الخط الأحمر الذي حدده هو بنفسه.
أتخيل وقتها هذا الأحمق وهو يشبه ذاك الملك المغرور الذي أقنعه الترزي بالخروج عاريًا بدون ملابس.
مصر تمثل له كل العالم، يستيقظ كل صباح مهمومًا مشغولًا في محاولاته الفاشلة المضحكة للنيل منها، بينما تتابع مصر رئيسًا يستيقظ فجرًا "واثق الخطوة يمشي ملكًا".
لا يمر صباح دون افتتاح مشروع ودون كشف الستار عن تحقيق حلم كان يشبه المستحيل، بينما تجري المحاولات شمالًا وغربًا وجنوبًا لعرقلة تلك الخطوات، نجده يخطو بخطوات أوسع لها صوت يشبه دانات المدافع تنزل في قلوب أعدائنا بالرعب والدهشة.
إنها مصر يا سادة برئيسها ورجالها وشعبها، مصر التي كلما ظن حاقد أنها تئن وتتألم تخرج للعالم كله معلنة وقوفها بجانب شعوب أخرى لنصرتها وحمايتها.
فعلها الرئيس وأزاح بقبضته القوية "ترزي السلطان"، ونظر بكل قوة في وجه المتغطرس الأحمق ليخبره أمام كل العالم،
أنه أحمق عارٍ بلا ملابس خدعه ترزي مجنون.
انتهى الأمر أن خرج الملك "عاريًا" أمام الجميع، وهو يعتقد أنه في كامل حشمته وهيئته، صمت كل من يراه ليتجنب العقاب والقتل وظل الملك عاريًا لا يغطي جسده غير اعتقاده بأنه بالفعل يرتديها.
تذكرت تلك القصة التي مرت على مسامعي في أيام الطفولة وأنا أتابع هذا الأرعن الذي ترك كل شيء وتفرغ فقط للتدخل فيما لا يعنيه، أضحك من كل قلبي وأنا أرى وأسمع كلمات سيادة الرئيس وهو يحذر بكل حزم وصرامة من يفكر في تجاوز الخط الأحمر الذي حدده هو بنفسه.
أتخيل وقتها هذا الأحمق وهو يشبه ذاك الملك المغرور الذي أقنعه الترزي بالخروج عاريًا بدون ملابس.
مصر تمثل له كل العالم، يستيقظ كل صباح مهمومًا مشغولًا في محاولاته الفاشلة المضحكة للنيل منها، بينما تتابع مصر رئيسًا يستيقظ فجرًا "واثق الخطوة يمشي ملكًا".
لا يمر صباح دون افتتاح مشروع ودون كشف الستار عن تحقيق حلم كان يشبه المستحيل، بينما تجري المحاولات شمالًا وغربًا وجنوبًا لعرقلة تلك الخطوات، نجده يخطو بخطوات أوسع لها صوت يشبه دانات المدافع تنزل في قلوب أعدائنا بالرعب والدهشة.
إنها مصر يا سادة برئيسها ورجالها وشعبها، مصر التي كلما ظن حاقد أنها تئن وتتألم تخرج للعالم كله معلنة وقوفها بجانب شعوب أخرى لنصرتها وحمايتها.
فعلها الرئيس وأزاح بقبضته القوية "ترزي السلطان"، ونظر بكل قوة في وجه المتغطرس الأحمق ليخبره أمام كل العالم،
أنه أحمق عارٍ بلا ملابس خدعه ترزي مجنون.