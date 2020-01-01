هل يؤدي المايوه الشرعي للإصابة بأمراض جلدية؟.. هاني الناظر يجيب

نفى الدكتور هاني الناظر رئيس مركز القومي للبحوث، ما تردد عن أن ارتداء المايوه الشرعي أو البوركيني يؤدي إلى الإصابة بالأمراض الجلدية، لافتا إلى أن هناك البعض يظن أن المايوه الشرعي يتسبب في الإصابة بالأمراض الجلدية والعدوى، وهو ما دفع البعض لمنع فتاة من النزول لحمام السباحة.وأضاف «الناظر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمة الإعلامي سيد علي، أن البوركيني أفضل من استخدام الكريمات، حيث أنه يحمي الجسم من أشعة الشمس.وأثارت واقعة منع فتاة من نزول حمام السباحة بسبب ارتدائها المايوه الشرعي أزمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.