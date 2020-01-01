وزير الري الأسبق يكشف سبب نقص المياه الشديد في السودان

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن تجمع كميات كبيرة من المياه خلف سد النهضة، يؤكد بدء إثيوبيا فى عملية الملء، بالإضافة إلى أنها لم تنسق مع السودان فى ذلك، الأمر الذى نتج عنه نقص المياه الشديد في محطات المياه بالخرطوم.وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية "ten"، أن مصر دائمًا مع المفاوضات وستستكملها غدًا مع الأطراف الثلاثة.يأتي هذا وسط التعنت الإثيوبي في عدم الوصول إلى اتفاق ملزم فنيًا وقانونيًا حول سد النهضة.