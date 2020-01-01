بعد العثور عليه.. جثمان «نور» غريق بلطيم في طريقه للمقابر

خرج جثمان الشاب نور كلش من مستشفى برج البرلس في كفر الشيخ، بعد استخراج تصريح الدفن، متوجها لمسقط رأسه بقرية الرغامة التابعة لمركز الرياض لدفنه بمقابر الأسرة، بعد العثور على جثمانه اليوم الإثنين، بعد 11 يوما من البحث.وكان جثمان الشاب نور كلش، 22 عاما، قد تم العثور عليه بمنطقة العمايرة بشاطئ الفيروز بمصيف بلطيم، بعد مرور 11 يوماً على غرقه، الجمعة قبل الماضي وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجثمان.وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفرالشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، البحث خلال الفترة الماضية عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 11 يوما، أثناء نزوله للبحر برفقة شقيقه.وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفرالشيخ، قد دشنوا هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم"، للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وتصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.