الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالشرقية بناءً على أحكام قضائية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، خدمة كل من: أبوالفتوح عبد ربه إبراهيم إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، ومحمد السيد الألفي إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناءً على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها، كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.وحذرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها، مؤكدة أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتم لأي جماعة متطرفة.