صدور كتاب «تاريخ المرأة فى المشرق العربى القديم»

صدر حديثًا عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب "تاريخ المرأة في المشرق العربي القديم"، للمؤلف الدكتور عيد مرعي، والغلاف من تصميم عبدالعزيز محمد، يقع في 350 صفحة من القطع الكبير.وتدور أحداث الكتاب حول أن المرأة تؤدي دورًا مهمًا في تاريخ المشرق العربي القديم، وأسهمت إلى جانب الرجل في صنع الأحداث وتحقيق الإنجازات الحضارية المختلفة.ورصد الكتاب عدة أسماء ما زال بعضها يتردد حتى يومنا هذا، كسميراميس ونفرتيتي وحتشبسوت وكليوباترة وزنوبيا وغيرهنّ. لكن إلى جانب ذلك ثمة شخصيات نسائية كانت لها إسهاماتها في مجالات الحياة المختلفة، حتى وإن لم يرد ذكرها في النصوص المكتوبة، أو لم تنل حظها من الشهرة، فهناك الوزيرة والطبيبة والكاتبة والموسيقية والأديبة والشاعرة وغيرهن.وحظيت المرأة في حضارات المشرق العربي القديم بمكانة راقية لا تقل منزلة عن مكانة الرجل، فقد تمتعت بحق الزواج والطلاق والبيع والشراء والتوريث ومزاولة النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وحفظت لها القوانين التي وُضعت، كقانون حمورابي، حقوقها ومنزلتها داخل الأسرة والمجتمع دون أي تمييز بينها وبين الرجل.ويرصد هذا الكتاب تاريخ أهم النساء المعروفات في المشرق العربي القديم من خلال الوثائق والنصوص المكتوبة، أو الآثار المنحوتة، بدءًا من الألف الثالث قبل الميلاد حتى العصر الروماني- البيزنطي، بالاعتماد على مصادر أصلية موثوقة بعيدًا عن الشعارات الطنانة والخرافات الشائعة.