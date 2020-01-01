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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الأوقاف: مستعدون للوقوف في الصفوف الأولى مع القوات المسلحة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:24 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحلام عبدالرحمن
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على مواقفه البطولية والقوات المسلحة الباسلة، وكل الشرفاء الذين انحازوا للوطن.

وقال وزير الأوقاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مستعدون أن نكون في الصفوف الأولى مع القوات المسلحة لنؤكد أننا نؤمن أنها قضية عادلة، ورسالتي للمصريين والتي أبتغي بها وجه الله الاصطفاف خلف الدولة وتنحية كل الخلافات".

وأردف: المناطق الرمادية مرفوضة وعلى الجميع أن يعلي مصلحة الوطن فوق الجميع، ويتم تنحية أي مشاكل داخلية وأن من يدخل الدولة في مشاكل فرعية فسيكون في صفوف الأعداء.

وأشار إلى أن كل المؤسسات والإعلام تتوحد خلف الرئيس القائد والقوات المسلحة كما حدث في كل المواقف التاريخية.

ونوه إلى أن الوزارة ستنظم سلسلة دورات بداية من الجمعة المقبل؛ لمواجهة الإرهاب الإلكتروني لتدريب الأئمة والرد وتفنيد كل الخونة.

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