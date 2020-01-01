إيهاب الطماوي: القوات المسلحة تحظى بحب وتأييد الشعب المصري

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر دولة قانون ودولة مؤسسات.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي أكد في خطابه الأخير أن الجيش المصري لن يتخذ أي خطوة دون تفويض من البرلمان.وتابع: أن القوات المسلحة المصرية دائما ما تحظى بحب وتأييد الشعب المصري.وأشار إلى أن الموافقة في الجلسة السرية اليوم، ووفقا للدستور تعطي السلطة التقديرية للقوات المسلحة؛ لمواجهة التهديدات والرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لديه التقديرات والحرية في اتخاذ القرارات التفصيلية سواء الزمان أو المكان.