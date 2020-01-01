الأعلى للإعلام: ماسبيرو هو قلب الإعلام النابض

توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص التهنئة للهيئة الوطنية للإعلام وجميع العاملين بماسبيرو، بمناسبة مرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيونى بمصر.وأكد المجلس أن ماسبيرو هو قلب الإعلام النابض والذراع الطولى له.وأضاف: المجلس على يقين بأن ماسبيرو يمتلك المقومات التى يستطيع بها استعادة دوره بقوة، وتحقيق التأثير المرجو والمنافسة الشريفة.وتمنى المجلس بهذه المناسبة أن تعود لماسبيرو القوة والريادة فى نشر الوعى بمصداقية وحرفية ومهنية، وذلك من خلال عملية التطوير والتحديث لآليات العمل وتجويد المحتوى التى يشهدها ماسبيرو الآن.