«الزراعة» تواصل تكويد مزارع الرمان بنظام الـGPS

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري عن الانتهاء من تكويد أول مزرعة رمان في أسيوط بنظام الـGPS الجديد ووضعها على المنظومة الجديدة للتكويد التي يستخدمها الحجر الزراعي، مشيرًا إلى أن أجهزة الحجر الزراعي تواصل تكويد المزارع التي تتقدم بطلب لتكويدها وفقًا لمنظومة التكويد المعتمدة من وزيري الزراعة والتجارة.وقال العطار، في تصريحات الإثنين، إن تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى، وهي خطوة أولى فى خطة التكويد الجديدة التى يواصل الحجر الزراعى تنفيذها، موضّحًا أنه يتم تكويد المزارع من خلال الأقمار الصناعية يسهم في تلافي عيوب التكويد اليدوي، ويكون أكثر دقة في حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها.أضاف رئيس الحجر الزراعي أنه تم تصدير ما يزيد علي 4500 طن، وذلك مع بداية الموسم التصديري الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن إجمالي الصادرات المصرية من الرمان العام الماضي بلغت 120 ألف طن.