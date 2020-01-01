رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس غرفة الإنقاذ: «صخور النخيل» وراء حالات الغرق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:15 م
رئيس غرفة الإنقاذ
رئيس غرفة الإنقاذ
هبه عويضه
طباعة
قال مروان الغزالي، ورئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية، وغواص متطوع لانتشال غريق النخيل إن السبب في حوادث الغرق بشاطئ النخيل هو طبيعة الصخور والتي تتواجد بشكل غير هندسي، والتي هي السبب الرئيسي في وجود التيارات والدوامات والآبار والبرك في مياه البحر.

وأضاف "الغزالي لـ"الدستور"، أن حادث غرق 11 فردا بشاطئ النخيل كان بسبب تلك التيارات والدوامات التي تنتج عن الحواجز الصخرية، حيث تؤدي الحواجز لفراغات وغرف أسفلها والتي هي بمثابة شفاطات تحت المياه تجذب أي شيء يقترب منها، وهو ما تم مع الغرقى، لذلك بنسبة 90٪ جثمان شادي بداخل تلك الصخور.

وأوضح أنه على مدار 11 يومًا كانت الأحوال الجوية متقلبة، والرياح كانت تصل بنا في بعض الأحيان إلى 26 عقدة في الساعة، فضلًا عن ظروف الطبيعة وانعدام الرؤية التي كانت أقوى منا، مما جعل الدخول بين الصخور والغوص من الجهة البحرية أمر صعب.

وأشار "الغزالي" إلى أنه بالرغم من الأحوال السيئة إلا أنه حاول الغطس خلف الصخور مع الكابتن أحمد بدوي، وعدد من قوات الإنقاذ النهري، وكان الأمر صعبًا للغاية حيث تعرضوا للدخول في بعض الدوامات واستغرقوا أكثر من ساعة للخروج من مياه البحر.

وأكد رئيس غرفة عمليات الإنقاذ، أنه يظل هناك أمل في العثور على الجثمان، حتى 28 يومًا، حيث إن هناك جثث ظهرت في تلك المدة، لذلك لم نفقد الأمل ونواصل عمليات البحث بتكاتف جميع الجهات للعثور على جثمان شادي غريق النخيل.

موضوعات متعلقة

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

«التموين»: عرض السعرين شرط «الأوكازيون الصيفى».. وهذه أبرز القطاعات

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

موعد عيد الأضحى فى السعودية 1441

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «تاريخ المرأة فى المشرق العربى القديم»

عاطف أبوسيف: الثقافة السياج الحامي لهويتنا الفلسطينية

«حديث الوقت».. ديوان جديد للشاعر محمد الدش

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا