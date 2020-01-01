رئيس غرفة الإنقاذ: «صخور النخيل» وراء حالات الغرق

قال مروان الغزالي، ورئيس غرفة عمليات الإنقاذ بجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية، وغواص متطوع لانتشال غريق النخيل إن السبب في حوادث الغرق بشاطئ النخيل هو طبيعة الصخور والتي تتواجد بشكل غير هندسي، والتي هي السبب الرئيسي في وجود التيارات والدوامات والآبار والبرك في مياه البحر.وأضاف "الغزالي لـ"الدستور"، أن حادث غرق 11 فردا بشاطئ النخيل كان بسبب تلك التيارات والدوامات التي تنتج عن الحواجز الصخرية، حيث تؤدي الحواجز لفراغات وغرف أسفلها والتي هي بمثابة شفاطات تحت المياه تجذب أي شيء يقترب منها، وهو ما تم مع الغرقى، لذلك بنسبة 90٪ جثمان شادي بداخل تلك الصخور.وأوضح أنه على مدار 11 يومًا كانت الأحوال الجوية متقلبة، والرياح كانت تصل بنا في بعض الأحيان إلى 26 عقدة في الساعة، فضلًا عن ظروف الطبيعة وانعدام الرؤية التي كانت أقوى منا، مما جعل الدخول بين الصخور والغوص من الجهة البحرية أمر صعب.وأشار "الغزالي" إلى أنه بالرغم من الأحوال السيئة إلا أنه حاول الغطس خلف الصخور مع الكابتن أحمد بدوي، وعدد من قوات الإنقاذ النهري، وكان الأمر صعبًا للغاية حيث تعرضوا للدخول في بعض الدوامات واستغرقوا أكثر من ساعة للخروج من مياه البحر.وأكد رئيس غرفة عمليات الإنقاذ، أنه يظل هناك أمل في العثور على الجثمان، حتى 28 يومًا، حيث إن هناك جثث ظهرت في تلك المدة، لذلك لم نفقد الأمل ونواصل عمليات البحث بتكاتف جميع الجهات للعثور على جثمان شادي غريق النخيل.