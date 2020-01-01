عاطف أبوسيف: الثقافة السياج الحامي لهويتنا الفلسطينية

قال الدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني، إن من حق الفنانين أن يطالبوا بحقوقهم، لأن الفن مكون أساسي من حياتنا، وفي كل الأحوال وفي ظل أي جائحة لا يمكن أن يغيب دور المثقف والمنتج للثقافة والفن بكل تجلياته عن المشهد، لأن الثقافة هي السياج الحامي لهويتنا.وأضاف، في بيان له عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما قاله جاء ردًّا على سؤال وجهته الفنانة أميرة حبش، أن التنمر والذم والقدح ليس من شيم شعب أعلامه إلى جانب الشهداء شعراء مثل درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وطوقان ونوح إبراهيم وأحمد دحبور، وروائيون مثل العظيم غسان كنفاني وإيميل حبيبي وجبرا وماجد أبوشرار، أو سينمائيون مثل الأخوين لاما، أو مغنون مثل أبوعرب وريم بنا وكوكبة كبيرة من الفنانات والفنانين، ولا من شيم شعب اليرغول والدبكة والعتابا والدلعونا والسامر وأغاني الحصاد، بلاد المواسم والمزارات، بلاد زريف الطول واشهد يا عالم، وهدي يا بحر هدي.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إسعاف القطاع الثقافي جراء ما أصابه من ضرر نتيجة الإغلاقات والإجراءات وتعطل الفعاليات، وكان جزءًا من ذلك المنحة التي تم الإعلان عنها للفنانيين المستقلين قبل شهر، ومع هذا فإننا مطالبون بالعمل أكثر ومضاعفة الجهد رغم كل المعيقات والتحديات في سبيل النهوض بالقطاع الذي يعطي فلسطين هويتها.وأكد أبوسيف أن الثقافة الفلسطينية هي هوية فلسطين الخارجية، والدبلوماسية الثقافية كانت أساس دبلوماسية المواجهة التي تبناها شعبنا حين وضع فلسطين على الطاولة رغمًا عمَّن أراد محوه وإزالته.