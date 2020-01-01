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الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: انتشار إيبولا في الكونغو أصبح خارج السيطرة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:12 م
انتشار إيبولا
انتشار إيبولا
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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح خارج السيطرة، محذرة من ارتفاع الإصابات به بسبب إقامة الجنازات في البلاد.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الإثنين: إن عدد الإصابات بإيبولا غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 60 حالة، مشددا على أن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض.

وأوضح رايان، خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنه تم رصد 3 حالات أخرى في مطلع الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 56 إصابة مؤكدة، مع 4 حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في البلاد.

وصرح مسئول منظمة الصحة العالمية، بأن المرض نشط وليس تحت السيطرة، مشيرا إلى طقوس الدفن كسبب للقلق من استمرار انتشار الإصابات.

وجرى الإعلان عن التفشي الجديد لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو الـ11 من نوعه منذ العام 1976، يوم 1 يونيو 2020.

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