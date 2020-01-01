الشعب الجمهوري يؤيد إرسال قوات خارج الحدود لحفظ أمن مصر

أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييد قرار مجلس النواب الذي صدر اليوم بإجماع الأعضاء وإرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة دفاعًا عن الأمن القومي المصري ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في الاتجاه الغربي.وقال الحزب في بيان له منذ قليل إن القرار الذي صدر اليوم من البرلمان المصري يعبر بشدة عن موقف حزب الشعب الجمهوري من هذه القضية.وأكد حزب الشعب الجمهوري أن قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سرية يمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار التي تهدد الأمن القومي المصري.وجدد الحزب تفويضه ودعمه للقيادة السياسية في اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لحفظ الأمن القومي.