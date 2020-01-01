«حديث الوقت».. ديوان جديد للشاعر محمد الدش

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان جديد للأطفال للشاعر محمد عبدالستار الدش، بعنوان "حديث الوقت" يضم 12 قصيدة بلغة واضحة موحية في سياق قصصي غالبًا، وموسيقى ملموسة، وصور تثير خيال الطفل، ليصل من كل ذلك إلى القيمة التي تحملها كل قصيدة من غير المباشرة التي تفسد الشعر.وتدور أجواء الديوان حول ضرورة الاهتمام بوطننا مصر بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام، والعلم الحديث، والوقت الذي علينا جميعًا أن نهتم به ونستفيد منه مثل علي مشرفة، وسميرة موسى، ونجيب محفوظ وغيرهم كثير.يذكر أن الشاعر محمد عبدالستار الدش نشر في كثير من مجلات الأطفال في مصر والوطن العربي، وله ديوان آخر للأطفال بعنوان "حلم الوردة" نشر من سنوات في سلسة سنابل للأطفال التي يشرف عليها المبدعان محمد بغدادي، وعبده الزراع.