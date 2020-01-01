برلماني يثمن تفويض القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب إن تفويض القوات المسلحة من البرلمان هي دعوة للسلام بدأت بإعلان القاهرة ثم خط "سرت-الجفرة" الذي حدده رئيس مصر في سيدي برّاني والتي تؤكّد حرص مصر على عدم تجدد الاشتباكات في ليبيا.أكد عضو مجلس النواب، في تصريحات الإثنين، أن تفويض البرلمان للرئيس يقطع الطريق على الأطراف الخارجية التي تزكّي نار الحرب بين الليبيين تلك التي تأتي بالمُرتزقة والمِيلشيات لمحاربة الشعب الليبي الشقيق.وأكد بدر أن التفويض ليس معناه أن القوات ستذهب اليوم، لكن هو ترخيص دستوري لقواتنا المسلحة بالتحرك في الزمان والمكان الذي تراهما مناسبين، لافتًا إلى أن الحل السياسي المصري لا يستثنى أحدا من أبناء ليبيا الشقيقة ولا يقسم ليبيا شرقا وغربا، بل ينظر إلى ليبيا باعتبارها دولة واحدة ويرتكز على عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، تمهيدًا لإطلاق عملية سياسية تنتهي باختيار مؤسسات منتخبة من الشعب الليبي وتخرج الميلشيات المسلحة والمرتزقة من ليبيا وتوقف أي تدخل أجنبي وأن تكون ليبيا لكل الشعب الليبي وتستعيد مؤسساتها الأمنية والشرعية.