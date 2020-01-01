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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أحمد موسى يدشن هاشتاج «كلنا الجيش المصري» والإفتاء تدعمه

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:55 م
أحمد موسي
أحمد موسي
أحلام عبدالرحمن
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أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج «كلنا الجيش المصري»، لدعم قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال قوات من الجيش المصري.

وقال موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الشعب المصري بأكمله خلف قواته المسلحة عكس الأعداء في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الذين بدأوا منذ فترة كبيرة التجهيز لمواجهة جيش بلدهم والانضمام للجانب التركي فمن إخوان مصر من انضم للميليشيات التركية في ليبيا.

وأشار إلى أن الخونة كانوا واضحين عندما أعلنوا تأييدهم لأردوغان وهناك 15 قناة و200 موقع يعملون ضد الدولة المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة التي تتعرض لهذا الكم من المؤامرات.

وتصدر الهاشتاج التريند الأول في مصر بعد دقائق معدودة من إطلاقه، وقال أحد المشاركين "تحيا مصر بشعبها الأبي وجيشها خير أجناد الأرض وشرطتها الوفية وابنها البار الرئيس العظيم السيسي ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر تحيا مصر".

كما شاركت دار الإفتاء المصرية في الهاشتاج، بفيديو يوضح فضل الجيش المصري.
أحمد موسى يدشن هاشتاج «كلنا الجيش المصري» والإفتاء تدعمه
أحمد موسى يدشن هاشتاج «كلنا الجيش المصري» والإفتاء تدعمه

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