رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أضخم طرح لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بأقساط سنوية وكل 3 أشهر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:30 م
أراضى الإسكان
أراضى الإسكان
محمد إبراهيم
طباعة
تستعد وزارة الإسكان لإعلان الطرح الأضخم لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا للعام الجارى، خلال أسابيع قليلة، بهدف الحفاظ على حالة الاتزان فى السوق العقارية، بعدما حققت نماء غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشف مصدر بوزارة الإسكان عن أن الطرح المقبل من الأراضى سيختلف عن الطروحات السابقة فيما يخص طرق السداد، موضحًا أن هناك مقترحًا بطريقة سداد لأراضى الإسكان الاجتماعى وطريقة أخرى للمتميز وغيرها للأكثر تميزًا، على أن يكون سداد أقساط الأراضى كل ٣ أشهر، و٦ أشهر للمتميز، وأقساط سنوية للأكثر تميزًا.
وأشار إلى أن القطاع التجارى والعقارى بالهيئة أعد نماذج مختلفة لطرق السداد، وستتم مناقشتها مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الأسبوع الجارى، لإقرار النماذج النهائية واعتمادها، منوهًا بانتهاء حصر كل الأراضى المتاحة للطرح من كل أجهزة المدن الجديدة، وتجرى حاليًا مناقشات بين قطاعى التخطيط والتجارى لبحث الشروط الفنية للطرح، وتحديد أماكن الإسكان الاجتماعى وأماكن أراضى المتميز والأكثر تميزًا.
ورجح المصدر إنهاء كل الإجراءات التى تسبق عملية الطرح نهاية الأسبوع الجارى، ومن ثم تحديد الموعد النهائى لإعلان الطرح، على أن يكون قبل عيد الأضحى أو بعده مباشرة.

موضوعات متعلقة

الباز: تلويح الجيش المصري باستخدام القوة في ليبيا قلب الموازين

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

السيسى وترامب يبحثان مستجدات القضية الليبية هاتفيا

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 50 وفاة و627 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع طفيف.. «الصحة»: 50 وفاة و627 إصابة جديدة بكورونا

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يحذرون من خطر انقراض الدببة القطبية

رسميًا.. موعد أول أيام عيد الأضحى 2020 فى مصر

موعد عيد الأضحى فى السعودية 1441

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخارجية.. والسفالة ألمانية
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «تاريخ المرأة فى المشرق العربى القديم»

عاطف أبوسيف: الثقافة السياج الحامي لهويتنا الفلسطينية

«حديث الوقت».. ديوان جديد للشاعر محمد الدش

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا