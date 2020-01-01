أضخم طرح لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز بأقساط سنوية وكل 3 أشهر

تستعد وزارة الإسكان لإعلان الطرح الأضخم لأراضى الإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزًا للعام الجارى، خلال أسابيع قليلة، بهدف الحفاظ على حالة الاتزان فى السوق العقارية، بعدما حققت نماء غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف مصدر بوزارة الإسكان عن أن الطرح المقبل من الأراضى سيختلف عن الطروحات السابقة فيما يخص طرق السداد، موضحًا أن هناك مقترحًا بطريقة سداد لأراضى الإسكان الاجتماعى وطريقة أخرى للمتميز وغيرها للأكثر تميزًا، على أن يكون سداد أقساط الأراضى كل ٣ أشهر، و٦ أشهر للمتميز، وأقساط سنوية للأكثر تميزًا.

وأشار إلى أن القطاع التجارى والعقارى بالهيئة أعد نماذج مختلفة لطرق السداد، وستتم مناقشتها مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الأسبوع الجارى، لإقرار النماذج النهائية واعتمادها، منوهًا بانتهاء حصر كل الأراضى المتاحة للطرح من كل أجهزة المدن الجديدة، وتجرى حاليًا مناقشات بين قطاعى التخطيط والتجارى لبحث الشروط الفنية للطرح، وتحديد أماكن الإسكان الاجتماعى وأماكن أراضى المتميز والأكثر تميزًا.

ورجح المصدر إنهاء كل الإجراءات التى تسبق عملية الطرح نهاية الأسبوع الجارى، ومن ثم تحديد الموعد النهائى لإعلان الطرح، على أن يكون قبل عيد الأضحى أو بعده مباشرة.

