الأردن: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الإثنين، عن تسجيل 5 حالات جديدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1223.وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الأردنية أن الحالات الجديدة جاءت لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من البحرين، و2 من سوريا، و1 من السعوديّة)، مشيرة لتسجيل 4 حالات شفاء، إضافة إلى إجراء 6066 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 519998 فحصا.