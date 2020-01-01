روسيا تعلق على إدراج أمريكا للرئيس الشيشاني ضمن القائمة السوداء

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قرار وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، ضمن القائمة السوداء، موضحة أن الرد بالمثل سيكون محيّرًا.وقالت زاخاروفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين:"سيكون من الصعب الرد بالمثل لكننا سنتدبّر الأمر".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق اليوم، إدراج رئيس جمهورية الشيشان ضمن "القائمة السوداء"، لانتهاكه حقوق الإنسان حسب تعبيره.وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الإدراج في القائمة ينطبق، أيضًا، على زوجة قديروف مدينة قديروفا وابنتيه عائشة وكارينا (المعروفة أيضًا باسم خديجة).وهذا الإجراء يعني حظر دخول الولايات المتحدة، كما وادرج قديروف في وقت سابق في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.