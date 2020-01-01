«الصحة»: نتفاوض مع الصين للمشاركة في تجارب لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إحدى الشركات الصينية تجري تجارب سريرية على لقاح لكورونا، وهي المرحلة الثالثة والنهائية التي تكشف فعالية العقار من عدمه.ولفت «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن المرحلة الأولى والثانية من التجارب استغرقت 6 أشهر، ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة الثالثة أقل من 3 أشهر.وأضاف أن إجراء التجارب السريرية للقاح يجرى في الصين والبرازيل والمملكة المتحدة، بينما تفاوض مصر للاشتراك في تجارب المرحلة السريرية، كما أنه جار التفاوض على أن تكون مصر أحد المراكز الدولية المشاركة في تصنيع اللقاح.وأردف: «شركة فاكسيرا المصرية التابعة لوزارة الصحة فيها خطوط إنتاج ستتم مراجعة إمكانياتها وتأهيل خطوطها لإنتاج اللقاح، لتكون مصر مركزا لتصنيع اللقاح في القارة الإفريقية».