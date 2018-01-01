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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:03 م
سعيد عبده
سعيد عبده
آلاء حسن
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن أنه تبين قيام بعض الناشرين بإرسال قوائم الكتب الخاصة بهم عن أعوام 2018، 2019، 2020 لمؤسسة البحث العلمى بدبى مباشرة، للمشاركة في "المشروع الوطنى للقراءة" الذى أطلقته مؤسسة البحث العلمى بفرعها الإقليمى بمصر، مؤكدًا أنه تمت إفادة الاتحاد بأنه لن يتم الاعتداد بها.

وأوضح الاتحاد في بيان له: نأمل التكرم بإرسال القوائم الخاصة بكم- (ولمن لم يسبق إرسال قائمته للاتحاد)- على البريد الإلكتروني للاتحاد، وذلك في موعد غايته الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري، ليتسنى إرسالها إلى مؤسسة البحث العلمي، ولن يعتد إلا بالقوائم المرسلة إليهم من البريد الإلكتروني للاتحاد.

جدير بالذكر أن "المشروع الوطني للقراءة" يأتي في إطار التعاون المشترك بين رئيس اتحاد الناشرين العرب مع مؤسسة البحث العلمى بدبى، وأطلقته مؤسسة البحث العلمى بفرعها الإقليمى بمصر، حيث تهدف المؤسسة إلى الاستثمار فى تنمية الأجيال العربية وتطويرها عبر البرامج التربوية الإبداعية، ومنها تشجيع وتحفيز أفراد المجتمع العربى على القراءة باعتبارها أهم أدوات تحصيل المعرفة لتقدم وازدهار عالمنا العربى، وأيضًا دعم وتطوير صناعة النشر من خلال التعاون مع الناشرين فى اقتناء ما يصدر عنهم من كتب فى كل التخصصات.

وقد خصت مؤسسة البحث العلمى بإطلاق مشروعها "المشروع الوطني للقراءة" بداية من جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع عدد من الوزارات المختصة، إيمانًا من مؤسسة البحث العلمى، بأن مصر قادت وتقود حركة التقدم فى الوطن العربى وللروابط والعلاقات المتميزة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، لذا كان بداية انطلاق المشروع من مصر ليعمم بعد ذلك فى البلدان العربية.

ويهدف المشروع الوطني للقراءة إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى أفراد المجتمع وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية المنتجة للمعرفة، مع تعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء من خلال ذلك بالشراكة مع الناشرين في الابتكار والإنتاج المتميز لإصداراتهم.
الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

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