البرلمان: مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وأشقائها ضد أي خطر



وأضاف في بيان رسمي، أن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية؛ لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.



ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وأضاف في بيان رسمي، أن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية؛ لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

أكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.