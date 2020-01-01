مصطفى وزيري يكشف حقيقة هدم مقابر أثرية لإنشاء «محور الفردوس»

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة هدم مقابر أثرية لإنشاء "محور الفردوس".وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمبان أثرية، ليست مسجلة كمبان أثرية، وإنما ملكيات خاصة، مؤكدا أن محور الفردوس بعيد تماما عن حرم الآثار الإسلامية المسجلة بالمنطقة.وأضاف وزيري: "المقابر في الصور تبدو كما لو كانت قديمة، لكن هذا لا يعني أثريتها"، موضحا أن تسجيل مبنى في سجلات الآثار له معايير مهمة.وأردف: "لا يمكن تسجيل كل المباني القديمة، وإنما لا بد أن يكون متميزا بطراز معماري فريد، ويكون مر على بنائها أو تشييدها أكثر من 100 عام.ونوه إلى أنه بالرغم من عدم أثرية المقابر إلا أنه تم تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة شواهد القبور، وما عليها من زخارف وكتابة، ودورها بحث جودتها وزخرفتها وتميزها، وستودع في سجلات الدراسة، في أحد المتاحف، في جزء عن المعمار الحديث.