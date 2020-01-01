رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 يوليه 2020 الموافق 29 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى وزيري يكشف حقيقة هدم مقابر أثرية لإنشاء «محور الفردوس»

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:59 م
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
أحلام عبدالرحمن
طباعة
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حقيقة هدم مقابر أثرية لإنشاء "محور الفردوس".

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمبان أثرية، ليست مسجلة كمبان أثرية، وإنما ملكيات خاصة، مؤكدا أن محور الفردوس بعيد تماما عن حرم الآثار الإسلامية المسجلة بالمنطقة.

وأضاف وزيري: "المقابر في الصور تبدو كما لو كانت قديمة، لكن هذا لا يعني أثريتها"، موضحا أن تسجيل مبنى في سجلات الآثار له معايير مهمة.

وأردف: "لا يمكن تسجيل كل المباني القديمة، وإنما لا بد أن يكون متميزا بطراز معماري فريد، ويكون مر على بنائها أو تشييدها أكثر من 100 عام.

ونوه إلى أنه بالرغم من عدم أثرية المقابر إلا أنه تم تشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة شواهد القبور، وما عليها من زخارف وكتابة، ودورها بحث جودتها وزخرفتها وتميزها، وستودع في سجلات الدراسة، في أحد المتاحف، في جزء عن المعمار الحديث.

موضوعات متعلقة

البرلمان يوافق على إرسال قوات مسلحة لمهام قتالية خارج البلاد

بتخفيضات 60%.. تفاصيل «الأوكازيون الصيفى» قبل عيد الأضحى

نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين إلى المستشفى

السيسى وترامب يبحثان مستجدات القضية الليبية هاتفيا

الصور

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

الأكثر قراءة

السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. و31 يوليو عيد الأضحى

حقيقة هدم مقابر «جبانة المماليك» الأثرية بالقاهرة

صلاة الغائب على نور كلش غريق بلطيم غدا

الأرصاد تعلن موعد الموجة الحارة الجديدة (فيديو)

إنفوجراف

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

أيام زمان

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

أسرار حاتم ذو الفقار.. هكذا أنفق 3 ملايين بسبب إدمان الحشيش والهيروين

أسرع زواج في مصر.. يسرا ورجل أعمال فلسطيني: «اتقابلنا التلات واتجوزنا الجمعة»

ألغاز صالح سليم وجمال عبد الحميد وصلاح حسني.. كيف أصبحوا ممثلين؟

نجم الساعة

نكت نجيب محفوظ.. تمنى سقوط برلنتي عبد الحميد في حجره وسخر منه طه حسين

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ضربات متلاحقة.. «ديزنى» توقف إعلاناتها على «فيسبوك»

عالم فيروسات: ليس هناك علاج فعال لـ«كورونا» حتى الآن

بعد مد فترة الحجز.. موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020

مقالات الرأي
نرمين يسر
365 Days.. رهينة السعادة
د. منى حلمى
المتربصون بأقوالنا وأفعالنا وكتاباتنا هم جنود الدولة الدينية
مؤمن المحمدي
نادية لطفى
عمرو خالد
«القيوم».. الافتقار إليه قمة العبودية
المزيد

الثقافة

الناشرين المصريين: لن يعتد بقوائم «المشروع الوطني للقراءة» إلا عن طريقنا

«قطة في المدافن».. قصيدة للشاعر عاطف عبدالعزيز (فيديو)

أمل دنقل: حفظ 1000 بيت من الشعر.. وحاول الانتحار في بلد الغريب

استمرار الورش التدريبية «أونلاين» بقصور الثقافة