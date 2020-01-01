الخميس.. «الثقافة» تحتفل بذكرى 23 يوليو بحفل وطني

تحتفل وزارة الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك بسهرة غنائية عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".ومن المقرر أن يبث الحفل يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً، وذلك بحفل غنائي يتضمن باقة من أجمل الأغنيات الوطنية بمشاركة عدد من نجوم الأوبرا للغناء العربى بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام.كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، قررا منذ انتشار وباء كورونا في مصر، بث حفلات دار الأوبرا لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي في سهرات يومية تدعيمًا لقرارات الدولة بمكوث الشعب في المنازل.