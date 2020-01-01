معاون الإسكان: «منصة القطاع العقاري» ضمن خطة التحول الرقمي

قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشروعات، إن دراسة الوزارة لإطلاق أول منصة إلكترونية لتنظيم القطاع العقاري المصري، هدفها السير في خطة التحول الرقمي الذي تعمل عليه جميع مؤسسات الدولة.وأضاف «عباس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم، أن البنية المعلوماتية التي تسعى الدولة لتجميعها، تساعد المواطن في معرفة مدى جدية وصدق الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها ويتلقى منها خدمات خاصة بمجال شراء العقارات.وأشار إلى أن دراسة الوزارة لإطلاق أول منصة إلكترونية لتنظيم القطاع العقاري المصري، تفيد أيضًا المطوّر من خلال معرفته حجم الاستثمارات ومتطلبات السوق الحالية والمشروعات التي تم تنفيذها، مما يجعل المعلومات متاحة بين الطرفين، المستثمر والمستهلك.وأوضح أن طريقة التسجيل عبر هذه المنصة من خلال تطبيق على الهاتف، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، يدخل الفرد عليه ويكتب اسم الشركة التي يريدها، فتظهر جميع المعلومات عنها.