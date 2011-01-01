الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2011
الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:41 م
وكالاتطباعة
قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات، بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.
وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.
وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.