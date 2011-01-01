الذهب يقفز لأعلى مستوى منذ 2011

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات، بعد أن أدى الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بكوفيد-19 ونمو الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز إلى زيادة الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة.وبحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.4% عند 1816.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس في وقت سابق 1820.06 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.وقفزت الفضة 2.4% إلى 19.76 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016 عند 19.81 دولار مع زيادة التدفقات إلى الملآذات الآمنة.